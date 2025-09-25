В России научились быстрее находить рецидив желудочного кровотечения

Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовали способ экспресс-диагностики рецидива гастродуоденального кровотечения. Подход поможет за чрезвычайно короткие сроки обнаружить повторение опасного состояния и своевременно оказать экстренную помощь пациенту, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Гастродуоденальное кровотечение - угрожающее жизни состояние, связанное с потерей крови при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки. Кровотечение может возникать при эрозиях, язвах, раке желудка, при этом ранние признаки кровотечения у человека могут отсутствовать, поэтому диагностика кровотечения на раннем этапе - основополагающая задача современной медицинской науки.

"Кровотечение в просвет полого органа - весьма опасное состояние, его нужно останавливать сразу после распознавания, промедление и несвоевременная диагностика грозят запредельной кровопотерей и геморрагическим шоком", - подчеркивает один из разработчиков, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии ПГУ Константин Сергацкий.

Окончательный диагноз ставится в больнице после эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, пациенту проводят гастроскопию (эзофагогастродуоденоскопию, ЭГДС) и останавливают кровотечение, если оно продолжается, однако в более чем 20% случаев возникает рецидив.

"Научный коллектив Пензенского госуниверситета запатентовал способ экспресс-диагностики рецидива гастродуоденального кровотечения. Такой подход позволяет обнаружить рецидив кровотечения сразу после его возникновения, избежать выраженной кровопотери и возможных осложнений, улучшив прогноз для пациента. Метод уже внедрен в практику Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко", - сообщили в Минобрнауки РФ.

По словам профессора, в настоящее время пациентам с состоявшимся (остановившимся) гастродуоденальным кровотечением устанавливают назогастральный зонд на несколько дней. Назогастральный зонд - это гибкая трубка, которая вводится через носовой ход в пищевод и далее погружается в желудок. Поступление по зонду крови указывает на повторное кровотечение, а значит, пациенту срочно требуется помощь.

"Мы предлагаем не ждать, пока желудок наполнится кровью, и она пойдет по зонду самотеком. Наш способ способен сказать о рецидиве задолго до этого, а именно непосредственно в момент начала повторного кровотечения", - поделился Сергацкий.

Экспресс-оценка

Медики из Пензы предлагают определять электрохимические свойства желудочного содержимого. Метод основан на принципе джоульметрии (измерения электропроводности среды). Экспресс-оценка проводится с помощью джоульметрического устройства, специального датчика, совмещенного с назогастральным зондом, и компьютера.

При помощи датчика компьютерная программа определяет электрохимические свойства желудочного содержимого. В норме эти показатели имеют определенные значения. При попадании крови в желудочное содержимое эти значения меняются. Прибор фиксирует рецидив гастродуоденального кровотечения звуковой и визуальной индикацией. Программное обеспечение, созданное ИТ-специалистами ПГУ, позволяет обнаруживать именно кровь в составе желудочного сока. При этом интерпретировать показания джоульметрического прибора сможет любой медик.

"Так нам удается определить рецидив кровотечения в самом его начале, принять меры по его остановке, избежав развития негативных для пациента сценариев", - прокомментировал Сергацкий.

В рамках клинического исследования 30 пациентов с гастродуоденальным кровотечением прошли динамическое наблюдение в Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко. С помощью инновационного метода, разработанного учеными ПГУ, удалось в пяти случаях выявить рецидив кровотечения на ранней стадии - до появления клинических симптомов.

"Благодаря этой технологии мы своевременно диагностировали повторную геморрагию и провели успешный гемостаз", - отметил Сергацкий.

Исследование проведено с одобрения Локального этического комитета ПГУ. Сейчас метод внедряют в рутинную практику хирургического отделения больницы.