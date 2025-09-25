Найден способ снизить риски во время операций на щитовидной железе

Монополярный электрод для операций на щитовидной и паращитовидной железах запатентован учеными Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (ЧГУ). Разработка позволит повысить эффективность и безопасность хирургических вмешательств, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В сентябре 2025 года учеными медицинского факультета [ЧГУ] получен патент на полезную модель. Монополярный электрод для операций на щитовидной и паращитовидной железах. Новая разработка направлена на повышение эффективности и безопасности малоинвазивных хирургических вмешательств", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что монополярный электрод используется в хирургии для коагуляции и рассечения тканей за счет высокочастотного тока. Новая разработка позволит уменьшить мощность теплового воздействия во время операции, что снизит риск ожога окружающих тканей (прежде всего сосудов и нервов), а контроль проводимости нервных структур даст возможность прогнозировать послеоперационную функцию гортани, минимизируя риск осложнений из-за повреждения нервов. Использование инструмента позволяет более деликатно выполнять операции.

"Применение уже известных инструментов связано с наличием специфических осложнений - электроожоговых повреждений, приводящих к тяжелым последствиям. Техническим результатом полезной модели является уменьшение и предупреждение [данных] осложнений при <…> открытой операции на щитовидной и паращитовидной железах и эндоскопической хирургии", - уточнили в Минобрнауки РФ.

В команду разработчиков вошли кандидаты медицинских наук, доценты кафедры хирургических болезней ЧГУ Владимир Осипов и Гузель Айзетуллова. По словам декана медицинского факультета Чувашского госуниверситета Валентины Диомидовой, разработкой занялись, в частности, из-за растущей потребности в более безопасных и эффективных методах малоинвазивной хирургии.