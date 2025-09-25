Разработана программа, предсказывающая развитие ожирения

Ученые Института медицины и медицинских технологий НГУ создали программу, способную спрогнозировать риск развития ожирения. Ее презентуют в следующем году, заявила пресс-служба вуза.

© runews24.ru

Диагностическая система будет изучать липиды человека, которые является ключом к профилактике хронических неинфекционных заболеваний. В перспективе планируется, что программу внедрят в клиническую практику.

Как отметили ученые, ожирение имеет сложную природу и реализуется при взаимодействии множества факторов: наследственность, экология, поведение и другое. Так в лечении и профилактике ожирения акцент должен быть сделан на персонифицированные предиктивные методики, предотвращающие реализацию фенотипа ожирения.

Ранее грантовый конкурс для молодых ученых и инноваторов начался в Новосибирской области.