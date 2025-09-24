Назван неочевидный фактор риска рака

Ожирение давно признано фактором риска для ряда онкологических заболеваний. Однако новый анализ британских исследователей показал: значение имеет не только масса тела в целом, но и то, где именно в организме откладывается жир. Работа опубликована в журнале Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

© Газета.Ru

Ученые изучили связь распределения жировых отложений с риском 12 видов рака, связанных с ожирением — от колоректального и рака поджелудочной железы до опухолей молочной железы и эндометрия.

Для анализа применили метод менделевской рандомизации — статистический подход, который использует естественные генетические вариации и большие базы медицинских данных. Это позволило понять, как особенности телосложения могут отражаться на вероятности развития онкологии.

Оказалось, что распределение жира действительно влияет на риск, но по-разному в зависимости от конкретного вида рака. В одних случаях ключевым оказался общий объем жировой ткани, в других — ее локализация, а для некоторых видов злокачественных опухолей важны сразу оба фактора. При этом «опасные зоны» жира различаются для разных форм болезни, что делает картину крайне сложной.

«Наши результаты подтверждают: индекс массы тела, хоть и полезен для оценки тенденций на уровне населения, слишком упрощен для диагностики индивидуальных рисков. Универсальных схем профилактики рака при ожирении нет — необходим более персонализированный подход», — пояснила автор работы Эмма Хейзелвуд.

По словам исследователей, в будущем понимание того, какие именно жировые «депо» провоцируют разные виды опухолей, поможет точнее выявлять группы риска и корректировать методы профилактики и лечения ожирения.