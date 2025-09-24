Названы овощи и фрукты с вредными химикатами

Употребление некоторых фруктов и овощей может увеличить количество вредных пестицидов в организме человека. К такому выводу пришли исследователи из неправительственной организации Environmental Working Group (EWG). Работа опубликована в журнале International Journal of Hygiene and Environmental Health (IJHEH).

Ученые проанализировали данные Минсельхоза США о содержании пестицидов в продуктах за 2013–2018 годы, а также результаты обследований почти 2 тыс. участников национальной программы здоровья и питания (NHANES) Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Оказалось, что у людей, чаще употреблявших овощи и фрукты с высоким уровнем пестицидов — например, клубнику, шпинат и болгарский перец, — концентрации этих веществ в моче были значительно выше, чем у тех, кто отдавал предпочтение «чистым» продуктам. Всего в образцах выявили следы 178 различных пестицидов, однако в биомаркерах мочи отразились лишь 42 из них.

«Наши результаты показывают: то, что мы едим, напрямую влияет на уровень пестицидов в организме. Фрукты и овощи жизненно необходимы для здоровья, но вместе с ними растет и нагрузка химикатами», — пояснила ведущий автор исследования, доктор Алексис Темкин, вице-президент по науке EWG.

Авторы подчеркивают, что особенно уязвимы к таким воздействиям дети и беременные женщины. Более того, современные нормы безопасности, утвержденные Агентством по охране окружающей среды, учитывают лишь отдельные вещества, но не суммарное действие смесей, которыми фактически и питается большинство людей.

По словам исследователей, перейти на органические продукты — самый простой способ снизить уровень пестицидов в организме.