Медики выяснили, с чем связаны треть смертей в мире

Международный коллектив медиков обнаружил, что число ежегодных смертей, связанных с болезнями сердца и сосудов, выросло на 46% за последние 30 лет, с 13,1 млн в 1990 году до 19,2 млн в последние несколько лет. В результате этого каждая третья смерть людей на Земле сейчас связана с кардиологическими болезнями, сообщила пресс-служба Американской коллегии кардиологии (ACC).

© unsplash

«Мы обнаружили, что различия в частоте развития болезней сердца и сосудов нельзя объяснить лишь расхождениями в уровне доходов между бедными и богатыми странами. Более того, уровень смертности от этих болезней остается аномально высоким в развивающихся странах даже с учетом различий в возрасте населения. Это говорит в пользу разработки мер с учетом локальных особенностей в заболеваемости этими болезнями», — заявил профессор Института изучения метрики здоровья в Сиэтле Грегори Рот, чьи слова приводит пресс-служба ACC.

Медики пришли к такому выводу в рамках подготовки очередного отчета в рамках глобального здравоохранительного проекта Global Burden of Disease (GBD). Его ведут ВОЗ, IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с 1990 года для изучения трендов, влияющих на мировое здравоохранение. Для оценки перемен в уровне заболеваемости и смертности от болезней сердца и сосудов ученые изучили статистику, собранную для 375 распространенных кардиологических нарушений в 204 странах-участницах ООН.

Анализ этих данных показал, что число смертей, связанных с болезнями сердца и сосудов, выросло с 13,1 до 19,2 млн с момента начала наблюдений в рамках проекта GBD, в результате чего на их долю сейчас приходится примерно 30% от общего числа ежегодных смертей на Земле. Наиболее значимыми факторами в этом приросте является быстрое старение населения планеты, а также рост заболеваемости гипертонией в большом числе развивающихся стран мира и частое употребление вредной пищи.

Также ученые отмечают, что загрязнение воздуха оказывает существенное влияние на частоту развития фатальных болезней сердца и сосудов - с данным фактором напрямую или косвенно связано около 4 млн смертей, что в особенности касается стран Океании. Также ученые отметили существенную роль загрязнения природной среды соединениями свинца в росте частоты развития кардиологических нарушений в странах Средней Азии и Северной Африки.

Ученые отмечают, что типичный ущерб для здоровья населения, связанный с болезнями сердца и сосудов, отличается для самых благополучных и неблагополучных стран мира примерно в 14 раз, причем эти расхождения часто нельзя объяснить различиями в уровне экономического развития или возрасте населения. Это говорит в пользу разработки ВОЗ и другими международными организациями отдельных пакетов мер по снижению уровня заболеваемости болезнями сердца и сосудов, которые будут адаптированы под ситуацию в каждом конкретном государстве, подытожили медики.