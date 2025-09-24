В России одобрили новую стратегию развития реабилитационной индустрии

Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) на заседании одобрила проект стратегии развития реабилитационной индустрии в РФ, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

© unsplash

«В проекте представлена целостная картина развития всей отрасли: от фундаментальной науки и подготовки кадров до производства и логистики. Он подготовлен с учетом основополагающих для сферы документов, включая указы президента Владимира Путина и распоряжения правительства России», — отметил Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил на заседании, что проект предусматривает проведение действительно приоритетных исследований, в том числе разработку нейроинтерфейсов, использование искусственного интеллекта, создание биосовместимых материалов. Предусмотрена интеграция медицинских организаций с ведущими научными организациями, подробно рассматривается кадровая политика.

«Считаем, что заложенная в нем конвергенция нанотехнологий, робототехники, нейронаук позволит создавать передовые и конкурентоспособные изделия», — сказал глава РАН.

В свою очередь руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова поблагодарила правительство за поддержку Центра кибернетической медицины и нейропротезирования. Он был создан в 2024 году как научный центр мирового уровня на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА и занят, в частности, разработкой нового поколения киберпротезов конечностей, которые будут ощущаться их пользователями как естественное продолжение тела благодаря наличию систем обратной связи.