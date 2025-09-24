У популярного напитка нашли способность подавлять «гены воспаления»

Экстракты чайного напитка ройбуша укрепляют барьерную функцию кишечника и снижают активность воспалительных генов. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Кейп-Пенинсула (Южная Африка). Результаты исследования опубликованы в журнале Phytomedicine Plus (PhytoPlus).

Ройбуш (также известен как ройбос) получают путем заваривания высушенных измельченных листьев и побегов аспалатуса линейного — кустарника из семейства Бобовые. Напиток не содержит кофеина, поэтому используется как замена чая и кофе для людей, которым этот стимулятор противопоказан.

Ученые анализировали влияние ферментированного и неферментированного ройбуша на клетки кишечного эпителия. Результаты показали: оба типа чая снижают активность генов, кодирующих воспалительные молекулы (IL-8, IL-6, IL-1B и CCL20).

При этом ферментированный ройбуш эффективнее подавлял воспалительную реакцию, тогда как неферментированный активнее укреплял межклеточные соединения, формирующие защитный барьер слизистой оболочки кишечника.

Исследователи объясняют такой эффект разницей в составе полифенолов: каждый тип ройбуша содержит уникальный набор этих биоактивных растительных соединений.

Авторы отмечают, что результаты их работы могут лечь в основу дальнейших исследований по профилактике и терапии воспалительных заболеваний кишечника, а также по созданию новых функциональных продуктов на основе ройбуша.