Названы продукты, улучшающие рост и здоровье волос

Новое исследование показывает, что определенные продукты способствуют выпадению волос, а другие помогают их росту, пишет МedicalХpress.

Согласно метаанализу, опубликованному в журнале Nutrition and Health, который проанализировал 17 исследований о связи рациона питания и здоровья волос, сахаросодержащие напитки и алкоголь связаны с повышенным риском выпадения.

«Когда мы потребляем большое количество сахара, у нас возникает скачок инсулина, который способствует воспалению и может искажать естественные циклы роста волос. Что касается алкоголя, он не обязательно напрямую вызывает выпадение волос, но способствует недостатку питательных веществ, их плохому усвоению, стрессу печени, плохому сну и системному воспалению — все это может негативно влиять на рост волос», — объясняет Лаура Акоста, диетолог, доцент кафедры пищевых наук и питания человека Университета Флориды.

Потребление недостаточного количества белка также может привести к выпадению волос. Акоста говорит, что человеку нужно потреблять полграмма белка на 2 кг массы тела каждый день.

Продукты, которые могут помочь в поддержании здоровья волос и их роста: соевые (например, тофу) и крестоцветные овощи (брокколи или цветная капуста). Диетологи считают, что это связано с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, таких веществ как изофлавоны и каротиноиды.

Кроме того, листья хурмы связаны с улучшением плотности и толщины волос. Там содержатся антиоксиданты, такие как кверцетин, которые улучшают кровоток к коже головы. Их можно употреблять в виде чая.

Мужчинам помогло улучшить рост волос употребление 400 мг масла тыквенных семян в течение 24 недель. Масло тыквенных семян может снижать уровень дигидротестостерона (DHT), гормона, известного воздействием на волосяные фолликулы и вызывающего истончение волос.

Также защищать от выпадения волос могут высокие уровни витамина D (2000 международных единиц (МЕ), эту дозировку превышать не рекомендуют).

Еще одна добавка, которую стоит рассмотреть, — это железо. Шпинат, чечевица и миндаль — хорошие источники железа.

Недостаток цинка и биотина (витамин B7) тоже может вызвать выпадение или истончение волос. Взрослым нужно 30 микрограммов биотина в день. Он содержится в мясе, яйцах, рыбе, семенах, орехах.