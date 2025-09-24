Разработан анализ крови на психические заболевания

Ученые из Сколтеха совместно с коллегами из медицинских центров и психиатрических больниц показали, что по анализу крови можно отличить здоровых людей от пациентов с психиатрическими диагнозами, а также различать клиническую депрессию и шизофрению. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Серьезные психические расстройства оставляют молекулярный след в организме, но до сих пор диагноз ставится исключительно на основе симптомов, — объяснила Анна Ткачева, научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана. — Объективные биомаркеры позволят врачам выявлять болезни раньше, а также точнее различать похожие по проявлениям состояния».

Ученые проанализировали плазму крови 416 пациентов с психотическими и аффективными расстройствами и 272 здоровых добровольцев из Москвы и Уфы. С помощью масс-спектрометрии были получены липидные профили: оказалось, что уровни 107 липидов у больных значимо отклоняются от нормы, а еще 37 — специфически меняются при одном из диагнозов.

На основе этих данных исследователи обучили алгоритм машинного обучения, который смог различать депрессию и шизофрению с точностью 83%.