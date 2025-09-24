Лекарство от артрита теперь будет производиться в России по полному циклу

Препарат для терапии подагрического артрита, болезни Стилла, системного ювенильного артрита, аутовоспалительных заболеваний разработала отечественная компания ГЕНЕРИУМ, которая получила регистрационное удостоверение. Зарегистрированная лекарственная форма препарата Лимирис (канакинумаб) — лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.

© Парламентская газета

Канакинумаб — это моноклональное антитело к интерлейкину-1β, полученное по технологии рекомбинантной ДНК. Применяется для коррекции заболеваний и состояний, характеризующихся гиперпродукцией интерлейкина ИЛ-1β на местном или системном уровне.

Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ», член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай так прокомментировал это событие: «Препарат канакинумаб входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, так как его действие направлено на борьбу с широким кругом инвалидизирующих ревматологических заболеваний. На сегодняшний день механизм действия препарата объясняет многолетний успех клинической практики и заявлен ведущими мировыми экспертами как перспективный в терапии заболеваний, вызванных избыточной продукцией интерлейкина-1β. Данные были представлены на 27-й конференции Азиатско-Тихоокеанской лиги ревматологов APLAR, прошедшей 3—7 сентября в Японии».

У препарата есть несколько показаний к применению, среди которых: