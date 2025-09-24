Лекарство от артрита теперь будет производиться в России по полному циклу
Препарат для терапии подагрического артрита, болезни Стилла, системного ювенильного артрита, аутовоспалительных заболеваний разработала отечественная компания ГЕНЕРИУМ, которая получила регистрационное удостоверение. Зарегистрированная лекарственная форма препарата Лимирис (канакинумаб) — лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.
Канакинумаб — это моноклональное антитело к интерлейкину-1β, полученное по технологии рекомбинантной ДНК. Применяется для коррекции заболеваний и состояний, характеризующихся гиперпродукцией интерлейкина ИЛ-1β на местном или системном уровне.
Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ», член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай так прокомментировал это событие: «Препарат канакинумаб входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, так как его действие направлено на борьбу с широким кругом инвалидизирующих ревматологических заболеваний. На сегодняшний день механизм действия препарата объясняет многолетний успех клинической практики и заявлен ведущими мировыми экспертами как перспективный в терапии заболеваний, вызванных избыточной продукцией интерлейкина-1β. Данные были представлены на 27-й конференции Азиатско-Тихоокеанской лиги ревматологов APLAR, прошедшей 3—7 сентября в Японии».
У препарата есть несколько показаний к применению, среди которых:
- терапия аутовоспалительных синдромов периодической лихорадки у взрослых пациентов и детей от 2 лет и старше. Одним из ярких представителей аутовоспалительных синдромов является семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ). В мире зарегистрировано более 100 тысяч пациентов с ССЛ.
- Лечение активной фазы болезни Стилла, в том числе болезни Стилла взрослых и системного ювенильного идиопатического артрита у пациентов от 2 лет и старше. Распространенность системного ювенильного идиопатического артрита, которым страдают дети до 18 лет, составляет 0,3—0,8 на 100 000 детей.
- Лечение частых острых приступов подагрического артрита.
- Возможность применения канакинумаба отражена в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации.