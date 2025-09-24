Лекарство от артрита теперь будет производиться в России по полному циклу

Парламентская газета

Препарат для терапии подагрического артрита, болезни Стилла, системного ювенильного артрита, аутовоспалительных заболеваний разработала отечественная компания ГЕНЕРИУМ, которая получила регистрационное удостоверение. Зарегистрированная лекарственная форма препарата Лимирис (канакинумаб) — лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения.

Лекарство от артрита теперь будет производиться в России по полному циклу
© Парламентская газета

Канакинумаб — это моноклональное антитело к интерлейкину-1β, полученное по технологии рекомбинантной ДНК. Применяется для коррекции заболеваний и состояний, характеризующихся гиперпродукцией интерлейкина ИЛ-1β на местном или системном уровне. 

Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ», член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай так прокомментировал это событие: «Препарат канакинумаб входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, так как его действие направлено на борьбу с широким кругом инвалидизирующих ревматологических заболеваний. На сегодняшний день механизм действия препарата объясняет многолетний успех клинической практики и заявлен ведущими мировыми экспертами как перспективный в терапии заболеваний, вызванных избыточной продукцией интерлейкина-1β. Данные были представлены на 27-й конференции Азиатско-Тихоокеанской лиги ревматологов APLAR, прошедшей 3—7 сентября в Японии».

У препарата есть несколько показаний к применению, среди которых:

  • терапия аутовоспалительных синдромов периодической лихорадки у взрослых пациентов и детей от 2 лет и старше. Одним из ярких представителей аутовоспалительных синдромов является семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ). В мире зарегистрировано более 100 тысяч пациентов с ССЛ.
  • Лечение активной фазы болезни Стилла, в том числе болезни Стилла взрослых и системного ювенильного идиопатического артрита у пациентов от 2 лет и старше. Распространенность системного ювенильного идиопатического артрита, которым страдают дети до 18 лет, составляет 0,3—0,8 на 100 000 детей.
  • Лечение частых острых приступов подагрического артрита.
  • Возможность применения канакинумаба отражена в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации.