В России создали первую универсальную вакцину для животных

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Белгородского государственного университета совместно со специалистами Ставропольской биофабрики и Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН разработали новую вакцину для сельскохозяйственных животных. Препарат обеспечивает защиту одновременно от сальмонеллеза и колибактериоза.

В основе разработки лежит созданный учеными штамм бактерии Salmonella enteritidis. Методами генной инженерии в его ДНК был внедрен фрагмент плазмиды кишечной палочки Escherichia coli. Модифицированный микроорганизм вырабатывает белки, формирующие у привитых животных иммунитет против обоих возбудителей.

До настоящего времени вакцинация против этих инфекций проводилась раздельно. Универсальный препарат позволит сократить затраты на профилактические мероприятия и повысить их эффективность. Разработка успешно прошла лабораторные испытания и готовится к регистрации в Минсельхозе России.