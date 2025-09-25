Ученые выяснили, как отклонения в питании провоцируют стресс

Изменение рациона мышей влияет на их поведение и психику. Соблюдение сбалансированного рациона позволит снизить количество погрешностей в многочисленных исследованиях, в которых задействованы лабораторные животные, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые ТГУ провели исследование влияния различных типов питания - обычного, высокожирного и с избыточным содержанием клетчатки - на поведенческую активность и эмоциональное состояние мышей. У группы, которая находилась на диете с высоким содержанием жиров, негативные эффекты были наиболее выражены. Как считают исследователи, изменение рациона влияет на поведение и психику животных через модуляцию оси "кишечник - мозг", - сказано в сообщении.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что мыши линии ICR (CD1) используются в изучении механизмов развития серьезных заболеваний человека, таких как онкология, а также тератологии и токсикологии. На мышах данного вида ученые в том числе исследуют психологические, неврологические и психоэмоциональные характеристики. Можно предполагать, что изменение питания человека будет иметь схожие последствия.

Результаты, полученные специалистами ТГУ, продемонстрировали, насколько важно в экспериментах следить за питанием грызунов, поскольку изменения в диете могут привести к ложноположительным и ложноотрицательным результатам. Таким образом, соблюдение сбалансированного рациона позволит снизить количество погрешностей в многочисленных исследованиях, в которых задействованы лабораторные животные.

"По нашему мнению, изменение рациона приводит к адаптивным изменениям микробиоты. В связи с этим изменяется синтез короткоцепочечных жирных кислот, которые выделяются микроорганизмами и выступают в качестве информационных молекул, поддерживающих связь "кишечник - мозг". Как видно из исследования, период адаптации занимал несколько недель, а потом все пришло в относительную норму и организм подстроился к вынужденной диете. Изменение рациона питания запускает ряд адаптивных трансформаций, которые отражаются и на психоэмоциональном состоянии живого организма. Вероятнее всего, затем наступила бы декомпенсация, и мы зафиксировали бы патологические изменения с последующим развитием заболевания", - сказала ведущий научный сотрудник лаборатории менеджмента здоровья и физической активности ФФК ТГУ, одна из авторов статьи Анастасия Кабачкова.

Результаты опубликованы в журнале "Современные вопросы биомедицины".