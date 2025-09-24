Создан новый тип носителя для трансплантации клеток

Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) и Физико-технического института (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе разработали новый тип композитного материала для клеточной трансплантации. Полученные специалистами гели превосходят аналоги по многим характеристикам, пояснили ТАСС в пресс-службе ИНЦ РАН.

© unsplash

«Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) и Физико-технического института (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе впервые получили композитный материал, состоящий из коллагена и нетоксичного природного полимера - карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), который найдет применение в качестве носителя продуктов для клеточной трансплантации», — отметили в пресс-службе.

Коллаген I типа - это один из ключевых белков внеклеточного матрикса, который присутствует во многих органах и тканях организма. Он широко применяется при создании структур (скаффолдов), служащих носителями для различных типов клеток. На основе таких структур разрабатываются тканеинженерные конструкции, предназначенные для восстановления поврежденных органов и тканей.

Однако существует проблема - контракция, то есть сжатие коллагенового геля во время культивирования на скаффолде. Недостаточная упругость геля вызывает изменение формы клеток на округлую, что негативно сказывается на их способности размножению. Также снижается их способность к синтезу белков внеклеточного матрикса, что мешает формированию структур, похожих на натуральную ткань, и уменьшает эффективность регенерации тканей после трансплантации в поврежденную область.

«Для решения этой проблемы мы впервые получили композитный гель на основе коллагена I типа и природного полимера - карбоксиметилцеллюлозы, который не только не уступает гелю на основе только коллагена I типа, но и превосходит его по ряду характеристик», — приводит пресс-служба слова ведущего научного сотрудника, руководителя группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлии Нащекиной.

Исследования, проведенные учеными ИНЦ РАН, продемонстрировали, что добавление 5% карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) способствует повышению пролиферации и миграции клеток на поверхности композитных коллагеновых гелей. В ходе экспериментов было установлено, что после трех недель культивирования степень контракции, сжатия композитных гелей значительно ниже по сравнению с аналогами, состоящими только из коллагена. Полученные учеными результаты позволяют предположить, что созданный композитный гель может служить основой для формирования новой ткани в условиях лаборатории.