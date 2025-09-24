Разработан анализ крови, рассказывающий о старении каждого органа

Наш организм стареет неравномерно: сердце, легкие, мозг и другие органы могут изнашиваться с разной скоростью. Однако обычные методы показывают лишь «средний» биологический возраст и не отражают, какая система находится в группе риска. Ученые предложили решение — анализ крови, который позволяет измерить темпы старения 11 физиологических систем. Разработка описана в журнале Nature Aging. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Авторы собрали обширные медицинские данные почти 7,5 тыс. человек: историю болезней, результаты стандартных анализов, силу хвата и другие показатели. Затем они сопоставили маркеры крови (например, уровень холестерина и сахара) с возрастными изменениями разных органов и связали их с эпигенетическими данными — изменениями метилирования ДНК.

На основе машинного обучения исследователи создали тест Systems Age, который рассчитывает отдельный «возрастной балл» для сердца, легких, мозга, иммунной, метаболической и других систем.

При проверке на выборке более 8 тыс. человек оказалось, что новый метод точнее прогнозирует заболевания, чем традиционные «эпигенетические часы». Например, сердечный «возраст» лучше предсказывал риск сердечно-сосудистых проблем, чем стандартный общий показатель биологического возраста.

Ученые отмечают, что люди с одинаковым суммарным «возрастом» организма могут иметь совершенно разные профили старения. Это открывает возможности для персонализированной медицины: врачи смогут точнее подбирать профилактику и лечение.