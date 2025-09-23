Ученые выяснили, как здоровый образ жизни влияет на течение депрессии

Согласно исследованию китайских ученых, наличие депрессивных признаков у взрослого населения оказывает негативное воздействие на когнитивные способности. Однако внедрение здоровых привычек способно существенно уменьшить данное влияние. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

© runews24.ru

Депрессия характеризуется не только подавленным настроением, но и ухудшением когнитивных процессов, таких как память, концентрация и внимание. Люди, испытывающие подобные симптомы, часто сталкиваются с замедленным мышлением, сложностями в принятии решений и ангедонией – утратой радости от привычных занятий. Важно отметить, что когнитивные нарушения могут сохраняться даже после того, как эмоциональное состояние улучшится.

В исследовании приняло участие свыше 12,5 тысяч человек старше 40 лет, проживающих в провинции Хубэй и Шанхае. Участники прошли тестирование на наличие депрессии (с применением шкалы GDS-15) и оценке когнитивных функций (Mini-Mental State Examination). Кроме этого, фиксировались особенности образа жизни, а именно: физическая активность, рацион питания, длительность сна, курение, употребление алкоголя и параметры талии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ярко выраженные признаки депрессии коррелируют с ухудшением когнитивных показателей и возрастающим риском умеренных нарушений когнитивных функций. При этом лица, ведущие здоровый образ жизни, с регулярной физической активностью, достаточным сном и сбалансированным питанием, демонстрировали более высокие когнитивные показатели, а негативное воздействие депрессии было значительно менее выраженным.

Авторы исследования акцентировали внимание на том, что наличие депрессивных симптомов взаимосвязано с ухудшением когнитивных показателей, однако соблюдение принципов здорового образа жизни способно ослабить этот негативный эффект.