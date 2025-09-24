Морской огурец пригодился в химиотерапии

Московские учёные разработали имплантируемый стимулятор кроветворения на основе природного полисахарида из морского огурца Cucumaria japonica и саморассасывающегося металлического капилляра. Система обеспечивает постепенное высвобождение препарата, что позволяет пациентам после химиотерапии обходиться без ежедневных инъекций.

Химиотерапия при лечении рака часто повреждает костный мозг, вызывая нейтропению, анемию и дефицит тромбоцитов. В клинике для восстановления крови применяют стимуляторы гемопоэза, но их эффект кратковременен. Из-за этого пациенты получают многократные инъекции — неудобно и болезненно.

В новой системе капилляр из сплава железа и марганца покрыт полиэтиленгликолем и постепенно растворяется в организме. Внутри помещён полисахарид из морского огурца, который стимулирует рост всех основных клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

Испытания на мышах показали высокую эффективность имплантата. Через три дня после введения система увеличила количество лейкоцитов на 35 % (нейтрофилов — в 2,7 раза), эритроцитов — на 25 %, тромбоцитов — в 3,7 раза. Для сравнения, стандартный препарат rG-CSF повысил лишь нейтрофилы примерно в два раза, эритроциты на 14 %, а тромбоциты почти не изменились.

