В Томске разработали бионические протезы нового поколения

Команда молодых ученых из Томска создает линейку функциональных протезов для пациентов с ампутациями предплечья и кисти. Ноу-хау изобретателей позволит в несколько раз уменьшить их стоимость.

Ежегодно в России выпускается более 150 тысяч протезов конечностей. В основном это недорогие и технически простые изделия. Импортные бионические протезы недоступны для большинства населения из-за высокой стоимости - она составляет от пяти до семи миллионов рублей. При этом проблемы возникают как со сроками поставки изделий из-за рубежа, так и с их обслуживанием. По оценкам Минтруда, современными бионическими протезами сегодня обеспечены не более 15 процентов пациентов. Остальные пользуются базовыми механическими моделями.

Однако многие нуждающиеся в протезировании россияне еще молоды и ведут активный образ жизни. Им нужны более надежные и многофункциональные изделия.

"Российские протезно-ортопедические предприятия заинтересованы в современных отечественных аналогах, способных заменить зарубежные разработки по качеству и надежности", - рассказали "РГ" в Томском государственном университете.

Молодые изобретатели из нескольких томских вузов разрабатывают миоэлектрические и тяговые протезы верхних конечностей с применением 3D-печати. Стартап из Сибири позволит втрое удешевить протезы нового поколения.

"Преимущества и уникальность нашего продукта - относительно доступная цена, модульная конструкция, быстрая смена насадок, индивидуальная подгонка гильз, локальный быстрый сервис, - объясняет руководитель стартапа, аспирант Института экономики и менеджмента ТГУ Фиел Нгикофа. - Все это поднимает качество жизни пациентов и решает ключевые вызовы рынка реабилитации".

Фиел Нгикофа семь лет назад приехал учиться в Россию из Намибии. Прототип разрабатываемого миоэлектрического многозахватного протеза предплечья - это его магистерская диссертация. Команда уже получила грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям и теперь трудится над полноценной версией продукта.

Миоэлектрический протез с беспроводной передачей позволяет выполнять широкий спектр бытовых, профессиональных и спортивных задач. Помимо быстросъемной универсальной кисти с пальцами для схвата у модели есть семь сменных насадок. Они предназначены для более сложных задач.

"Человек с помощью таких насадок может набирать текст и управлять мышкой, порезать что-нибудь ножом, аккуратно взять и удерживать какой-нибудь небольшой предмет", - объясняет Фиел Нгикофа.

Ученые уверяют, что все изделия из новой линейки протезов будут отличаться небольшим весом и легкой заменой элементов. Модели не нуждаются в полном разборе для смены насадок, подзарядке аккумулятора, локальном обслуживании или ремонте. Ожидается, что цена на такие протезы составит около 1,3 миллиона рублей.

Доработать прототип миоэлектрического протеза изобретатели планируют в следующем году. После клинических испытаний продукт будут готовить к выходу на отечественный рынок.