У кофеина выявили новый эффект, полезный при стрессе

Кофеин может увеличивать настойчивость при выполнении сложных или неразрешимых задач, особенно в условиях стресса. Это показало исследование, опубликованное в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

Ученые из колледжа Амхерст провели три эксперимента с участием 329 студентов. В заданиях использовались визуальные и вербальные тесты с намеренно неразрешимыми элементами. В первом эксперименте прием 40 мг кофеина не оказал значимого эффекта. На втором этапе дозировка 100 мг (эквивалент чашки кофе) помогла участникам дольше продолжать искать отсутствующий объект в визуальной задаче, хотя эффект не повторился в вербальной.

Наиболее выраженный результат наблюдался в третьем эксперименте, в котором применялся стресс-тест с холодной водой. Участники, перенесшие легкий стресс и получившие 100 мг кофеина, проявляли значительно большую настойчивость по сравнению с контрольной группой. У не испытывавших стресс добровольцев кофеин, напротив, слегка снижал упорство.

Исследователи предполагают: кофеин влияет на настойчивость за счет стимуляции нейромедиаторных систем, включая дофамин, норадреналин и аденозин. Также этот стимулятор может изменять восприятие приложенных усилий и вознаграждения. Важную роль, по мнению ученых, играют гормоны стресса, прежде всего кортизол. После стрессового воздействия его уровень повышается, что может усиливать когнитивную реакцию на стимуляторы.

Авторы подчеркивают, что для более точного понимания таких нейрофизиологических механизмов необходимы дальнейшие исследования с использованием физиологических показателей и нейровизуализации.