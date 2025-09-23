В РФ долговременная вакцина от гриппа проходит клинические испытания
Исследователи из НИИ гриппа приступили к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от гриппа, способной дать долговременный иммунитет. Об этом журналистам в Новосибирске сообщил директор Национального центра по гриппу ВОЗ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава РФ, профессор РАН Андрей Васин.
"Научный задел там достаточно большой. Там и доклинические исследования проведены, клинические исследования сейчас ведутся", - рассказал журналистам во вторник Васин.
Эксперт также отметил, что главной проблемой является отсутствие в России производителя, который мог бы выпустить такую вакцину.
"Индустриального партнера, имеющего производственные мощности для производства такой вакцины, сейчас нет", - подчеркнул Васин.