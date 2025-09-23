Нейробиологи узнали, как мозг делит визуальную обработку между полушариями

© Naukatv.ru

Когда происходят сбои

Когда цель не пересекала середину поля зрения, такой динамики не наблюдалось. Таким образом, мозг отслеживает объекты в одном полушарии, а затем просто заново «подхватывает» их, когда они попадают в поле зрения другого полушария.

Авторы указали со ссылкой на другие работы по этой тематике, что система межполушарной координации иногда может давать сбои при определенных неврологических состояниях, включая шизофрению, аутизм, депрессию, дислексию и рассеянный склероз. Новое исследование может дать представление о конкретных динамиках, необходимых для ее успешной работы.

Обнаружены пределы человеческого воображения

Мозг левшей и правшей обрабатывает визуальную информацию по-разному

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram