В России создали иновационное лекарство от артрита

Ученые из Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН разработали новую форму лекарства против ревматоидного артрита на основе «умных» гидрогелей. Его можно вводить всего один раз в месяц. Методика предназначена для контролируемого высвобождения препарата прямо в зоне воспаления. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Ученые объяснили: современные препараты для лечения артрита чаще всего выпускаются в виде таблеток. Однако при прохождении через желудочно-кишечный тракт значительная часть действующего вещества теряется, а для стабильного эффекта требуется частый прием.

Инъекции действуют быстрее, но высокие дозировки могут вызывать побочные эффекты. Поэтому ученые Лаборатории химии олигосахаридов и функциональных материалов сосредоточились на создании состава, который будет эффективен при меньшей частоте введений.

Новая разработка представляет собой жидкий раствор плюроников — полимеров, которые при попадании в организм превращаются в гель. В него ученые поместили противовоспалительное средство лефлуномид.

Новый формат лечения уже протестировали в среде, близкой к синовиальной жидкости человеческого сустава.

Благодаря высокой вязкости геля препарат высвобождался медленно и целенаправленно. По словам исследователей, применение такой методики позволяет уменьшить кратность инъекций до одного раза в месяц.

Система также позволила улучшить растворимость малорастворимых препаратов за счет образования мицелл — структур, «упаковывающих» действующее вещество.

«Вариативность свойств полученных гелей позволяет вводить оптимальную дозировку лефлуномида и обеспечить его контролируемое поступление в организм», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Михаил Агафонов.

Действие полученных образцов ученые сравнили с коробкой переключения передач в автомобиле: каждая передача – это определенная скорость высвобождения действующего вещества.