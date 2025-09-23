Создана система для неинвазивной диагностики фиброза миокарда

Ученые из Пензы и Москвы разработали инновационную систему диагностики фиброза миокарда, которая включает ЭКГ-жилет с 48 электродами и специальное приложение. Это позволит отказаться от инвазивных процедур и дорогостоящих исследований, повысив доступность ранней диагностики, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Разработкой занимались специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) совместно с коллегами из Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) и Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

"Разработка включает ЭКГ-жилет с 48 электродами и программное обеспечение, которое строит 2D- и 3D-модели сердца в реальном времени. Метод позволяет отказаться от инвазивных процедур и дорогостоящих исследований, таких как МРТ, повышая доступность ранней диагностики нарушений работы сердца", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в Минобрнауки, фиброз миокарда - хроническое состояние, при котором мышечная ткань сердца замещается соединительной, что приводит к аритмиям и сердечной недостаточности. Традиционные методы его диагностики имеют ряд ограничений: низкую чувствительность, высокую стоимость или инвазивность. Разработанная система позволит решить эти проблемы. ЭКГ-жилет с 48 электродами - что в 4 раза больше, чем в стандартной ЭКГ - регистрирует электрические потенциалы сердца со всех сторон, включая боковые и задние отделы.

Полученные данные передаются в приложение, которое синтезирует трехмерную модель органа, учитывая анатомические особенности пациента. При этом кардиолог видит на экране не только классическую ЭКГ, но и динамическую 3D-модель, что упрощает интерпретацию результатов.

Особенности проекта

Как подчеркнули в пресс-службе. ключевым преимуществом системы является неинвазивность и доступность. Методику можно использовать в поликлиниках, кардиологических стационарах и даже на дому, что актуально для пациентов с ограниченной мобильностью.

"Сейчас для оценки фиброза часто применяют биопсию или МРТ, но эти методы либо рискованны, либо недоступны в обычных поликлиниках. Наша разработка решает обе проблемы", - приводятся слова одного из исследователей Кристины Кондратьевой.

Методика уже прошла апробацию в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина, отметили в ведомстве. Обследование 200 пациентов показало высокую корреляцию данных жилета с результатами УЗИ и стандартной ЭКГ.

"Мы смогли не только выявить фиброз, но и оценить эффективность терапии у больных с сердечно-сосудистыми патологиями", - цитируется профессор Фагим Рахматуллов.

Техническую часть проекта возглавили профессор Олег Бодин (ПГУ, ПензГТУ) и доцент Наталья Сержантова (ПензГТУ). Медицинскую экспертизу обеспечивали профессор Рахматуллов и его коллеги из ПГУ. Проект реализован в рамках программы фундаментальных научных исследований "Роль фиброза в регенерации органов и тканей". Ученые уже получили патент и планируют внедрить систему в клиническую практику.