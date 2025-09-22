Создан инновационный метод лечения опорно-двигательного аппарата

Мама не может сдержать слез. Но это слезы облегчения. Катя родилась слишком рано - на 26-й неделе. Девочке весом чуть больше килограмма поставили диагноз - детский церебральный паралич. Годы реабилитации. Свое 17-летие Катя встретила в больничной палате. Гуляли всем отделением - с пиццей и цветами.

Диагноз выдает только походка. Но девочка устает, болит спина. С возрастом кости деформировались - ребенку уже провели одну операцию. На гипсе Катя рисует туфельку вишневого цвета. На школьный выпускной она хочет надеть каблуки.

«Я бы хотела купить себе самый красивые туфли. Шикарное платье. Изменить прическу. Потому что люди зачастую узнают меня по походке. Я приду, а они меня не узнают с первого раза», — говорит Катя.

300 операций в год - в исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера везут детей со всей страны. Здесь работают с самыми сложными случаями. Придают правильное положение деформированным костям, но у маленьких пациентов они очень хрупкие. Совместно с белорусскими врачами российские ученые разработали инновационную пластину - титановую.

«Она имеет специфическую конфигурацию, которая позволяет плотно прилегать к анатомическим структурам пациента. Пластина изготавливается индивидуально для каждого пациента», — рассказал Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера.

Под контролем рентгена врачи устанавливают фрагменты костей в правильной анатомической позиции и надежно фиксируют их пластиной. Сразу шесть винтов скрепляют конструкцию. Первые клинические испытания показали - это гораздо эффективнее привычных спиц.

Совместный проект врачей из России и Беларуси дарит надежду тысячам детей. Разработка в буквальном смысле поставит их на ноги. Катя, например, сможет ходить уже через два-три месяца. А в скором времени врачи и вовсе откажутся от гипсовых повязок - реабилитация после таких операций будет еще короче.

Через полгода Кате снимут пластину. Останется лишь шрам на бедре. На выпускной медики разрешили надеть туфельки на изящном каблучке.