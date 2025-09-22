В России нашли способ диагностировать болезни по сетчатке глаза

Специалисты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) разработали новый метод анализа снимков сетчатки глаза для диагностики неврологических заболеваний. Технология позволяет выявлять расстройства аутистического спектра, СДВГ и болезнь Паркинсона с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Метод основан на анализе сигналов световой электроретинограммы — неинвазивного функционального теста. Алгоритм классифицирует временные ряды и выделяет значимые участки сигнала, которые могут указывать на наличие заболеваний. Это позволяет врачам понять логику работы системы и принять решение о необходимости дополнительного обследования.

Разработка отличается от предыдущих подходов использованием более простых вычислительных методов, что делает ее доступнее для медицинских учреждений. Алгоритмы работают быстрее нейронных сетей и требуют менее мощного оборудования.

Технология была протестирована на базе данных, собранной международной группой ученых под руководством профессора Университета Флиндерса Пола Констебля. В перспективе исследователи планируют доработать метод для диагностики других заболеваний, включая глаукому и врожденную куриную слепоту.