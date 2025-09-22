Фармаколог раскритиковал слова Трампа о парацетамоле и аутизме

Парацетамол является небезопасным, но хорошо изученным препаратом, а страхи Дональда Трампа перед ним не подтверждены, заявил НСН Николай Беспалов.

Любое лекарство является чужеродным для организма человека и имеет побочные эффекты, но парацетамол уже давно находится на рынке. Страхи президента США Дональда Трампа перед препаратом не являются научно обоснованными. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с НСН.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается связать употребление беременными женщинами парацетамола с развитием аутизма у новорожденных. Также чиновники планируют предложить лечение расстройства с помощью лейковорина (фолиновая кислота). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. Беспалов не обнаружил подтверждения этим гипотезам.

«Я не уверен, что такая связь существует. Такая информация периодически всплывала в СМИ. В Соединенных Штатах эта тема звучала множество раз. Как любое другое лекарственное средство, парацетамол является небезопасным, так как он требует особых условий применения. Нужно понимать, что у него есть определенный набор побочных эффектов, которые достаточно серьезно возрастают в случае передозировки этого препарата, а они случаются довольно часто. Этот препарат очень старый, он изучен вдоль и поперек. Каких-то неожиданностей он вызывать не должен, но это вещество для организма чужеродное. Оно не бывает абсолютно безопасным, таких препаратов в природе просто не существует. Его прием связан с определенным риском, и нужно эти риски трезво оценивать и не злоупотреблять», — указал он.

