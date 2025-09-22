Почему препараты для похудения бесполезны при эмоциональном переедании

Японские исследователи выяснили, что препараты для похудения нового поколения (например, «Оземпик») могут быть неэффективны для людей, склонных «заедать» стресс или негативные эмоции. Учёные установили, что терапия на основе агонистов рецепторов GLP-1 лучше работает при переедании из-за внешних стимулов. Это вид, запах еды. Но препарат не справляется с психологическими причинами переедания. Таким пациентам требуется дополнительная психологическая поддержка.

