В США связали аутизм у детей с парацетамолом

Американские власти считают, что прием ацетаминофена (парацетамола) беременными женщинами повышает риск того, что у их детей разовьется аутизм. Газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что 22 сентября об этом объявят публично.

Соответствующий вывод был сделан, пишет газета, с опорой на различные исследования, в частности, на совместное исследование медицинского комплекса Маунт-Синай с Гарвардским университетом, в котором допускается связь между приемом препарата на основе парацетамола на ранних сроках беременности с повышенным риском развития аутизма.

Женщин хотят предупредить, что не стоит принимать подобные препараты при беременности, если у них нет повышенной температуры.

Ранее президент Трамп пообещал 22 сентября объявить о том, как США победят аутизм.