Как ученые помогают женщинам родить даже после рака шейки матки

Имплант из металлокерамической сетки, который стали устанавливать женщинам, перенесшим удаление шейки матки, помог родиться 28 детям. Имплант растет вместе с маткой и позволяет успешно выносить сложную беременность, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).

Ранее пресс-служба вуза сообщила ТАСС, что в ТГУ создали уникальные импланты для мягких тканей (кожи, мышц, внутренних органов) из никелида титана. Ученые изготовили из сплава никелида титана проволоку толщиной 60-90 мкм, из которой на специальном станке сделали металлотрикотажную сетку. Она может выдерживать миллионы циклов деформации при механических нагрузках, тогда как большинство металлических медицинских материалов предназначено лишь для статических нагрузок. Исследования были поддержаны мегагрантом правительства РФ.

"Разработка ученых ТГУ нашла широкое применение в лечении женщин, у которых был выявлен рак шейки матки на первой либо второй стадии. После удаления шейки и прилегающих тканей, хирурги устанавливают пациенткам имплант, изготовленный материаловедами ТГУ. Благодаря разработке материаловедов, на свет уже появилось 28 детей - 17 мальчиков и 11 девочек. Нигде в мире такие операции больше не проводятся", - сказано в сообщении.

По словам директора Института онкологии и нейрохирургии ГМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина Алены Чернышовой, операция проводится женщинам репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. Данная методика была внедрена на базе НИИ онкологии ТНИМЦ. В настоящее время ученые проводят подобные операции и в Институте онкологии и нейрохирургии ГМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина. На базе двух учреждений проведено уже 136 операций. У некоторых женщин к этому времени уже были дети, но кому-то из пациенток наличие сетчатого импланта помогло родить первенца.

"Металлотрикотаж из никелид-титановой нити изготавливается в индивидуальном исполнении для клинической практики в зависимости от анатомических особенностей пациентки. За счет свойств сверхэластичности сетка способна значительно растягиваться и адаптироваться к изменениям организма женщины. Она не ограничивает естественный рост плода, так как имплантат не формирует "жесткий каркас", а мягко повторяет и поддерживает ткани, распределяя нагрузку равномерно по всей площади", - пояснила завлабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы ТГУ Екатерина Марченко.

В пресс-службе уточнили, что, по сути, сетка берет на себя роль функциональной опоры. Таким образом, даже при вынашивании крупного ребенка имплантат не создает препятствий, а наоборот - помогает тканям сохранять стабильность и защищает от избыточной деформации. Кроме того, металлотрикотаж не мешает ультразвуковому мониторингу, а слабая рентгеноконтрастность позволяет при необходимости использовать обзорную рентгенографию.