Новосибирские ученые разрабатывают альтернативу антибиотикам

В новосибирском Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создают новые лекарства для борьбы с антибиотикорезистентным стафилококком. Основой таких препаратов являются белки-эндолизины, разрушающие клеточные стенки бактерий.

Старший научный сотрудник лаборатории противомикробных препаратов ИХБФМ СО РАН, кандидат биологических наук Андрей Матвеев отметил, что для разработки лекарств использовали лишь гены бактериофагов, необходимые для разрушения бактерий.

Особенность стафилококков заключается в том, что их внутренние и наружные слои имеют схожую структуру, в связи с этим эндолизин может воздействовать на бактерии изнутри и снаружи.

Ученые работают над созданием препаратов для внутреннего и наружного применения. В настоящее время лекарства проходят предварительные испытания на лабораторных животных.

