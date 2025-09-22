Россияне с протезами получат образование инженера-протезиста

Ростех создаст колледж, где будут обучать профессии инженера-протезиста. Получить соответствующую квалификацию в учреждении смогут также люди с установленными протезами, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в комментарии программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

«Разговаривали с губернатором [Санкт-Петербурга] Бегловым Александром Дмитриевичем и договорились, что создадим колледж, который будет обучать инженеров-протезистов. И самое главное, мы договорились, что многим ребятам, которые получили помощь, будем предлагать получать образование, чтобы именно они занимались этим», — сказал он.

Чемезов добавил, что для ветеранов, которые пришли на реабилитацию, специалисты с инвалидностью станут примером.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о том, что ветераны СВО с инвалидностью становятся инструкторами-реабилитологами и помогают бойцам с ранениями адаптироваться, проходить медицинские обследования.