Исследователи лишили раковые клетки умения адаптироваться к лечению

Противовоспалительный препарат целекоксиб может удваивать эффективность химиотерапии, снижая устойчивость раковых клеток к лечению. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета (США). Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили: цель новой методики лечения не в том, чтобы сильнее атаковать опухоль, а в том, чтобы лишить раковые клетки способности адаптироваться и вырабатывать устойчивость к лечению.

«Раковые клетки — мастера выживания, — объясняет руководитель исследования Вадим Бэкман. — Они не просто переживают химиотерапию или облучение, а учатся сопротивляться. Мы же хотим отобрать у них это умение».

Ключ к такой «гибкости» кроется в особом механизме клеточной памяти — структуре хроматина, в который упакована ДНК. У раковых клеток этот механизм нарушен: упаковка ДНК становится «рыхлой», и клетка быстрее переключается между генами, подстраиваясь под внешние воздействия. Это позволяет опухоли быстро мутировать и «запоминать», как обходить лекарства.

Ученые создали компьютерную модель, способную по структуре хромати на предсказать, насколько устойчива клетка. После этого они проверили сотни известных препаратов и нашли один с нужным действием — целекоксиб, противовоспалительное средство, применяемое при артрите.

Эксперименты показали: комбинация химиотерапии и целекоксиба почти полностью уничтожает раковые клетки в лабораторных условиях, а у мышей с опухолью яичников в два раза замедляет рост опухоли. Если результаты подтвердятся в клинических испытаниях, это откроет путь к снижению доз химиопрепаратов без потери эффективности, а значит — к меньшему числу побочных эффектов и лучшему качеству жизни пациентов.

По мнению Бэкмана, управление клеточной памятью также может стать ключом и к лечению возрастных заболеваний — например, болезни Альцгеймера, Паркинсона или сердечной недостаточности, где клетки «забывают», как выполнять свою функцию.