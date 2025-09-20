Ученые назвали идеальное время ужина для снижения уровня сахара в крови

Диас-Риццоло подчеркнула, что рекомендации по питанию для людей с предиабетом должны учитывать количество углеводов и время приема пищи. Решающую роль также играет чувствительность организма к инсулину, а также индивидуальный хронотип.

Последний прием пищи в день может сыграть решающую роль в регулировании уровня глюкозы в крови, важный для людей с предиабетом, считают исследователи Университета Каталонии.

Их работа опубликована в журнале Nutrients.

Ученые изучили данные 33 мужчин и женщин в возрасте 50–75 лет с избыточным весом и предиабетом. Они провели день на контролируемой диете, а затем специалисты измерили уровень их сахара в крови утром, через 10 часов после ужина. Кроме того, участники эксперимента носили датчики непрерывного мониторинга глюкозы.

В результате выяснилось, что чем позже и чем более углеводным был ужин, тем выше уровень сахара утром. Решающую роль играет чувствительность организма к инсулину, а также индивидуальный хронотип.

Автор исследования Диана Диас-Риццоло подчеркнула, что рекомендации по питанию для людей с предиабетом должны учитывать количество углеводов и время приема пищи, а также индивидуальные особенности организма. Это поможет предотвратить развитие диабета, заявила она.

Ученые отметили, что датчики глюкозы, мобильные приложения и алгоритмы ИИ открывают возможности, чтобы персонализировать контроль обмена веществ и точно настроить диету и терапию.

