Выявлена диета, способствующая развитию жировой болезни печени

Американские биологи обнаружили в ходе опытов на мышах, что длительное увлечение кетогенной диетой не только помогает сбросить лишний вес, но и также способствует развитию гиперлипидемии, жировой болезни печени и непереносимости глюкозы. Это следует учитывать при следовании такому режиму питания, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

© unsplash

«Проведенные нами долгосрочные наблюдения указывают на то, что постоянное следование кетогенной диете ведет к развитию множественных нарушений метаболизма, которые способствуют развитию жировой болезни печени, гиперлипидемии и ведут к опасному снижению уровня инсулина в организме. Все это ставит под сомнение возможность систематического использования этой диеты для улучшения состояния здоровья», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских биологов под руководством доцента Университета штата Юта (США) Амандин Ше при наблюдениях за переменами в состоянии здоровья обычных лабораторных мышей, питавшихся на основе кетогенной диеты на протяжении года. Для проведения опытов ученые подготовили четыре разных типа диет - одну высококалорийную, два варианта низкокалорийной диеты с малой долей жиров и белков, а также кетодиету с 90% долей жира.

На протяжении последующего года биологи отслеживали, как подобная пища влияла на массу тела и состояние органов тела грызунов, а также наблюдали за переменами в концентрации ключевых биомаркеров их крови, в том числе инсулина и глюкозы. Эти наблюдения подтвердили, что кетогенная диета действительно предотвращает набор лишнего веса и защищает от развития диабета, однако при этом в долгосрочном периоде она также вызывает тяжелые нарушения метаболизма.

В частности, у мышей с подобным режимом питания развилась гиперлипидемия, избыток жиров в кровотоке. Это проявлялось в том, что доля жиров из класса триглицеридов и свободных жирных кислот была примерно в 1,7-2,75 раза выше в плазме их крови, чем у мышей, питавшихся вредной или низкокалорийной пищей. В результате у 20-40% из них развился стеатоз, неалкогольная жировая болезнь печени, что не было характерно для мышей на низкокалорийной диете и сопоставимо с состоянием печени у грызунов, питавшихся вредной пищей.

Также у этих мышей наблюдался опасно низкий уровень инсулина, их организм значительно хуже реагировал на резкое повышение концентрации глюкозы, чем это делало тело мышей на низкокалорийной или сбалансированной диете. В результате этого у грызунов развились серьезные нарушения метаболизма, несмотря на их нормальный вес и высокую чувствительность клеток к инсулину. Как считают ученые, все это говорит в пользу того, что долгосрочный переход на кетогенную диету может привести к очень серьезным последствиям для здоровья человека.

О кетодиете

Кетогенная диета представляет собой особый режим питания, основным источником калорий в котором составляют не углеводы, а жиры и белки. Это заставляет мозг и другие органы тела извлекать энергию не из молекул глюкозы, а жирных кислот и кетонов, что ведет к снижению веса, а также предотвращает развитие диабета второго типа. Также кетодиета, предположительно, снижает вероятность развития эпилепсии, а также замедляет развитие некоторых видов рака, а также обладает некоторыми другими плюсами, что привлекает к ней интерес публики и заставляет ученых изучать ее плюсы и минусы.