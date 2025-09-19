Исследователи выяснили, какая терапия лечит сердце без лекарств

Музыкальная терапия способна снижать пульс, давление и улучшать дыхание у пациентов кардиореанимации, показало исследование, представленное на конференции ACC Latin America 2025 в Мехико.

В исследовании участвовали 24 пациента, разделенных на две группы: одна получала стандартное лечение, другая слушала музыку по 45 минут в день на протяжении пяти дней. У «музыкальной» группы зафиксировали заметное снижение частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического давления, а также синхронизацию с работой аппарата искусственной вентиляции.

Авторы отмечают, что музыкальная терапия уже признана в ряде стран как дополнение к стандартному уходу за тяжелыми пациентами: она безопасна, недорогая и повышает качество жизни. Исследователи считают, что ее стоит шире внедрять в практику кардиореанимаций, чтобы улучшать как состояние больных, так и клинические исходы.

Ранее выяснилось, что прослушивание любимой музыки в отделении неотложной помощи помогает снизить тревожность и облегчить острую боль в спине.