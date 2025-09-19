Раскрыты три фактора, приводящих к смерти от болезней печени

Ученые из Медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии выяснили, какие факторы повышают вероятность смерти у пациентов с жировой болезни печени. Это артериальная гипертензия (увеличивает риск на 40%), преддиабет или диабет 2 типа (+25%) и низкий уровень низким уровнем «хорошего» холестерина (+15%). Работа опубликована в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Более трети населения Земли страдает от метаболически ассоциированной жировой болезни печени (МАЖБП) — самого распространенного хронического заболевания печени. Болезнь возникает при избыточном накоплении жира в органе.

«МАЖБП — сложное заболевание, и это исследование помогает понять, на что врачам стоит обратить особое внимание. Знание того, какие факторы чаще всего приводят к неблагоприятным исходам, позволяет выстроить более эффективное лечение», — отметила гепатолог Нора Терро, старший автор работы.

Также выяснилось, что ожирение значительно повышает риск смертности в зависимости от индекса массы тела: чем он выше, тем больше опасность. Кроме того, каждый дополнительный кардиометаболический фактор риска увеличивал вероятность смерти еще на 15%.

Исследователи планируют дальше изучать влияние генетики, питания и употребления алкоголя на течение болезни, чтобы точнее выделять группы пациентов с наибольшим риском осложнений.