Эксперт ответил, когда препараты от рака с мРНК войдут в рутинную практику

Препараты для лечения рака на основе мРНК-технологии станут широко применяться в ближайшее десятилетие. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор по новым продуктам компании "Промомед" Кира Заславская.

"Я считаю, что это очень близкое будущее. Мы работаем над созданием мРНК-препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сейчас идут доклинические исследования. Думаю, в перспективе 7-10 лет эти препараты войдут в рутинную практику", - сказала она.

Заславская отметила, что технология мРНК "позволяет научить иммунную систему видеть опухоль и уничтожать ее собственными клетками".