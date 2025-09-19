Эксперт ответил, когда препараты от рака с мРНК войдут в рутинную практику

"Промомед": препараты от рака с мРНК станут широко применяться в ближайшие 10 лет
Препараты для лечения рака на основе мРНК-технологии станут широко применяться в ближайшее десятилетие. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор по новым продуктам компании "Промомед" Кира Заславская.
"Я считаю, что это очень близкое будущее. Мы работаем над созданием мРНК-препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сейчас идут доклинические исследования. Думаю, в перспективе 7-10 лет эти препараты войдут в рутинную практику", - сказала она.
Заславская отметила, что технология мРНК "позволяет научить иммунную систему видеть опухоль и уничтожать ее собственными клетками".
"Но любой нагрузкой необходимо управлять. Насколько выражено влияние мРНК-вакцины на иммунную систему, как это влияет на организм, тщательно проверяется в доклинических и клинических исследованиях. Без этого препарат просто не допустят до применения в практике. Важно понимать: мы говорим про терапевтическую онковакцину - это не вакцина для предотвращения рака, это лечение рака. Это лекарство", - отметила она.