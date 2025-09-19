Бактерии микрофлоры связали с раком поджелудочной железы

Молекулярные биологи из США обнаружили, что вероятность развития рака поджелудочной железы, одной из самых опасных форм опухолей, повышаются примерно в 3,5 раза при присутствии набора из 27 видов бактерий и грибков в ротовой полости человека. Об этом сообщила пресс-служба медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health).

"На настоящий момент у нас отсутствуют надежные методы профилактики и скрининга рака поджелудочной железы, который относится к числу одних из самых смертоносных опухолей. Проведенное нами исследование показывает, что "перепись" микробов и грибков, обитающих в ротовой полости, поможет онкологам выявлять тех пациентов, для которых риск развития этой формы опухолей максимален", - пояснил профессор Нью-Йоркского университета (США) Ан Джиен, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

Ученые пришли к такому выводу при изучении образцов оральной микрофлоры, собранных среди свыше 122 тыс. добровольцев, принимавших участие в мониторинговом проекте CPS-II, который нацелен на изучение взаимосвязи между диетой и развитием опухолей. У 500 участников данных наблюдений был впоследствии выявлен рак поджелудочной железы, что позволило ученым изучить то, как на вероятность его развития влияют особенности в структуре микрофлоры рта.

Для этого ученые расшифровали обрывки бактериальной и грибковой ДНК, присутствующие в пробах слюны здоровых и больных участников наблюдений, и определили типичный видовой и родовой состав их микрофлоры. Сравнение этих данных показало, что у пациентов с опухолью необычно часто встречалось 27 видов бактерий и грибков, три из которых уже в прошлом ассоциировались с развитием периодонтита.

Проведенный учеными анализ показал, что эти микробы особенно сильно влияли на вероятность развития рака поджелудочной железы - их присутствие в микрофлоре увеличивало риск появления данной опухоли в 1,2-1,42 раза. В общей совокупности присутствие всех 27 видов микрофлоры повышало вероятность появления злокачественных новообразований в поджелудочной железе в 3,5 раза, что следует учитывать лечащим врачам и терапевтам.

"Проведенный нами анализ дополнительно подчеркивает важность правильного ухода за оральной полостью. Регулярная чистка зубов при помощи пасты, щеток и зубной нити не только снижает вероятность развития кариеса, но и также потенциально снижает риск развития одной из самых летальных форм рака", - подытожил профессор Нью-Йоркского университета (США) Ричард Хейс, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

О раке поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы является одной из самых смертоносных форм опухолей в мире. Он ежегодно диагностируется у примерно 460 тыс. человек, и при этом первичные опухоли, метастазы и осложнения, связанные с развитием данной формы новообразований, ежегодно уносят жизни около 432 тыс. пациентов. В среднем через пять лет после выявления опухоли выживает лишь 9% пациентов.