В России запатентовали вакцину против COVID-19, вводящуюся без иглы

Ученые центра вирусологии "Вектор" разработали и запатентовали полинуклеотидную вакцину, которую можно вводить в организм с помощью струйной инжекции без иглы. Такой способ дает высокий уровень иммунного ответа и снижает вероятность побочных эффектов, следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.

Как отмечают авторы патента, в разработанной полинуклеотидной вакцине используются так называемые оголенные молекулы нуклеиновых кислот - ДНК или мРНК, кодирующие антиген (например, белок возбудителя). Это характерно для вакцин, которые работают на основе генетических конструкций. Одним из недостатков вакцин на основе нуклеиновых кислот является их низкая иммуногенность. Внутримышечное введение таких вакцин с помощью шприца с иглой неэффективно из-за низкого уровня иммунного ответа. Предложенный учеными способ доставки вакцины с помощью струйной инжекции позволяет повысить иммуногенность "голых" мРНК и ДНК-вакцин, а с другой стороны уменьшает их побочные эффекты, поскольку они не содержат дополнительных компонентов, что в свою очередь сказывается на снижении стоимость использования метода.

"Результатом заявляемого изобретения является повышение иммуногенности и снижения реактогенности вакцины против инфекции COVID-19 за счет использования оголенных молекул ДНК-RBD или мРНК-C1-RBD и оптимизации параметров струйной безыгольной доставки ее в организм индивидуума", - говорится в патенте.

Как следует из документа, струйный способ введения вакцины внутримышечно ученые испытали на мРНК и на ДНК-вакцине. Вводить вакцину предлагается с помощью безыгольного шприца или струйного инъектора с индивидуальными насадками-соплами. Задачей ученых было также определить оптимальные условия для инжекции. Они выяснили, что наиболее эффективно, когда скорость струи составляет 220 метров в секунду, а время инжекции - 0,33 секунды. Предложенный способ в центре успешно испытали на лабораторных животных. В работе использовался штамм коронавируса из коллекции "Вектора".