В России создали тест-систему для обнаружения опасных бактерий

Учёные Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова разработали тест-систему, которая позволяет быстро и точно обнаруживать вредоносные бактерии рода Aeromonas. Эти микроорганизмы могут вызывать болезни у рыб и пищевые отравления у людей, а их выявление раньше было трудоемким и долгим процессом.

Новая система использует полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и позволяет определять гены, отвечающие за опасность бактерий, одновременно в одной пробирке. Это ускоряет анализ, снижает его стоимость и повышает точность по сравнению с традиционными микробиологическими методами, где применяются индикаторные и селективные среды.

В ходе разработки теста исследователи проверили 62 штамма бактерий, взятых из воды, почвы и тканей радужной форели. ПЦР-тест выявляет наличие гемолизинов — генов, которые делают бактерии опасными для рыб и человека. Такой подход позволяет предотвратить вспышки заболеваний на рыбных фермах и в естественных водоемах.

Бактерии рода Aeromonas широко распространены в природе. Они встречаются в воде, почве и у животных, некоторые виды могут поражать рыб, земноводных и млекопитающих.