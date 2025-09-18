Диабет оказался еще опаснее для молодых

EASD: у молодых людей выше риск разития хронических заболеваний при диабете
Ученые из Центра по изучению диабета при Орхусском университете (Дания) выяснили, что сахарный диабет второго типа (СД2) значительно ускоряет развитие других хронических заболеваний, особенно у людей моложе 55 лет. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).
По прогнозам, к 2050 году от СД2 будут страдать около 1,3 миллиарда человек. Также ученые отмечают, что помимо самого диабета пациенты часто сталкиваются с другими болезнями — от гипертонии до хронической болезни почек и депрессии. Такая совокупность диагнозов — мультиморбидность — серьезно ухудшает качество жизни.
Остается неясным, как быстро диабет ведет к накоплению других заболеваний и зависит ли этот процесс от возраста. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи проанализировали данные более 500 тысяч добровольцев. Средний возраст участников составлял 58 лет.
В течение 15 лет наблюдений ученые фиксировали все случаи развития СД2, после чего отслеживали, как быстро у испытуемых появлялись новые диагнозы (всего 80 хронических состояний).
Сравнивая людей с одинаковым исходным числом заболеваний, ученые выявили: диабет сам по себе значительно ускоряет переход к следующей патологии. У людей с СД2 и дополнительным диагнозом развитие третьего хронического заболевания ускорялось на 5,7% в год, тогда как у людей без диабета, но с двумя другими заболеваниями — на 3,5%. Ученые подсчитали, что в целом СД2 увеличивает риск возникновения дополнительной патологии на 60%.
Особенно заметным этот эффект оказался у пациентов в возрасте от 40 до 55 лет. У них прогрессирование мультиморбидности происходило быстрее, чем у пожилых, даже после учета таких факторов, как пол, уровень образования и индекс массы тела.