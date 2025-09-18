Ученые выяснили, как прием витамина D2 влияет на уровень D3

Совсем недавно исследователи сделали неожиданное открытие: из-за приёма витамина D2 в виде БАДов в организме снижает уровень витамина D3. Результаты этой работы опубликовали в журнале Nutrition Reviews.

Витамин D нужен нашему организму для контроля уровня кальция и фосфата. В свою очередь, это поддерживает здоровье костей, зубов и мышц.

При этом витамин D существует в двух формах: в виде D2, который содержится в растениях и грибах, и D3, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного света и имеется в жирной рыбе.

К сожалению, даже в солнечный день в октябре, ноябре, декабре если ваша тень не короче вашего роста, то витамин D3 вырабатываться не будет.

В рамках нового исследования Эмили Браун, научный сотрудник группы Лэнхэм-Нью, проанализировала 20 рандомизированных контролируемых исследований. В 18 из них у участников, которые получали витамин D2, был более низкий уровень витамина D3 по сравнению с группой плацебо или контрольной группой.

Специалисты не считают, что витамин D2 опасен для здоровья, однако, по их мнению, витамин D3 всё же предпочтительнее.

