Как бактерии в кишечнике влияют на наше настроение

Недавние научные исследования показывают, что специальные бактерии в нашем кишечнике посылают сигналы в мозг и влияют на аппетит или даже настроение. Как это всё работает, объяснила журналу Scientific American Майя Кельберер, доцент кафедры физиологии Университета Аризоны.

Учёные обнаружили, что на самом деле нейроподовые клетки в кишечнике различают искусственный и настоящий сахар. В ответ на них эти клетки вырабатывают разные сигналы. В результате сигнал о сахаре заставляет нас потреблять именно сахар вместо искусственного подсластителя.

Нейроподы в кишечнике реагируют на питательные вещества следующим образом. Они распознают белок, расположенный на хвосте бактерий, и от этого зависит наше желание съесть пищу.

В дальнейшем исследователи планируют узнать, как пища, которую мы едим, обрабатывается микробами для корректировки сигнала, который поступает в мозг. Есть теория, что микробы в кишечнике как бы "общаются" между собой, когда в кишечник попадает сладкая или сильно обработанная пища.

