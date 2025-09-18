Ученые выяснили, как мозг реагирует на чужие действия

Российские и зарубежные ученые обнаружили, что наблюдения за движениями других людей ведут к активации моторной коры мозга, причем она "включается" таким образом, как если бы наблюдатель сам совершал данные движения. Понимание этого поможет разработать новые методы нейрореабилитации, сообщила ТАСС пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование в журнале Scientific Reports.

"Мы показали, что мозг запускает те же механизмы торможения, что и при реальных движениях, даже если человек просто наблюдает за действием. Это говорит о высокой включенности в чужое движение как свое на уровне связи мозга и мышц тела. Также это позволяет нам больше узнать о важности моторного резонанса для понимания движений", - пояснил ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Маттео Феурра, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при изучении так называемого моторного резонанса - феномена активации моторной коры при наблюдении за движениями окружающих. Этот процесс, как предполагают многие нейрофизиологи, играет важную роль в обучении маленьких детей через наблюдение за действиями родителей или других людей, а также в работе эмпатии.

Для раскрытия механизмов работы моторного резонанса российские и зарубежные исследователи заручились поддержкой трех десятков здоровых добровольцев, согласившихся пройти сессию повышения их мозговой активности при помощи транскраниального магнитного стимулятора. Этот прибор, как объясняют ученые, помогал усилить активность в мозге, связанную с намерением совершить действие, а также определить, какие мышцы будут задействованы в этом движении.

Для получения подобных сведений нейрофизиологи демонстрировали добровольцам фотографии движущейся руки или короткие видеоролики с движениями пальцев, а также стимулировали работу их мозга в определенные фиксированные моменты времени после начала движения чужой руки на экране. В это же время исследователи отслеживали электрическую активность мышц в руках и пальцах добровольцев при помощи набора из трех десятков электродов.

Последующие замеры показали, что просмотр роликов заставлял моторную кору активироваться таким образом, как будто испытуемые сами совершали эти движения, и при этом мозг "отключал" ненужные мышцы, не участвующие в движении, что обычно помогает повышать точность при совершении реальных движений. Понимание этого, как надеются исследователи, позволит разработать новые подходы для реабилитации пациентов после инсультов и травм мозга, а также раскрыть историю появления эмпатии и способности к подражанию и имитационному научению.