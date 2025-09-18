Роспотребнадзор разработал быстрый тест для диагностики сальмонеллеза

Специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) создали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. <...> Новый тест позволяет обнаруживать ДНК Salmonella всего за 60 минут! Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний», – говорится в сообщении.

Как уточняется, тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора.