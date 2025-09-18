Назван неочевидный признак развития болезни Альцгеймера

Люди с более высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера могут быть менее социально изолированными и чаще сообщают о крепких семейных связях. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировав данные почти полумиллиона участников британского проекта UK Biobank. Работа опубликована в журнале American Journal of Epidemiology (AJE).

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная причина деменции у пожилых людей. Она развивается из-за отложения в мозге патологических белков (амилоида и тау), что приводит к гибели нейронов и постепенной утрате памяти, речи и навыков самообслуживания. Однако задолго до явных симптомов в мозге и поведении человека могут происходить малозаметные изменения.

Ученые предположили, что такие ранние проявления могут отражаться и на социальных привычках. Чтобы проверить эту идею, они рассчитали генетический риск болезни Альцгеймера для 487 тысяч участников UK Biobank в возрасте от 40 лет и старше. В анализ вошли 26 генетических вариантов, ранее связанных с заболеванием.

Затем исследователи сопоставили генетические данные с ответами участников на вопросы об их социальной жизни: испытывают ли они одиночество, как оценивают отношения с семьей и друзьями, получают ли эмоциональную поддержку и насколько активно участвуют в общественных мероприятиях.

Результаты оказались неожиданными. Люди с более высоким риском болезни Альцгеймера: реже сообщали о социальной изоляции, чаще были довольны отношениями с семьей, участвовали в более широком спектре социальных активностей.

При этом связи между риском и ощущением одиночества, поддержкой друзей или уровнем эмоциональной поддержки выявлено не было.