Разработана технология для улучшения лекарств и снижения побочек

Тульские ученые из университета Льва Толстого разработали технологию, которая позволяет целенаправленно изменять молекулярную структуру лекарственных веществ, усиливая их терапевтические свойства и снижая побочные эффекты. Представленный метод функциональной модификации стероидных гормонов открывает новые возможности для фармацевтики и медицины. Исследователи подчеркивают, что это особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов.

Подробности разработчики не разглашают, поскольку связаны договором с индустриальным партнером, пояснив лишь самую суть своего ноу-хау. Как выяснилось, речь о модификации стероидного ядра: новый подход основан на использовании каталитических систем с контролируемой селективностью, что обеспечивает высокую точность вносимых изменений.

"Метод позволяет вводить в молекулы гормонов дополнительные функциональные группы, значительно расширяя спектр их биологической активности. Технология дает возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, что особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов", - пояснили "РГ" в университете Льва Толстого.

Ученые называют несколько преимуществ этой разработки. Прежде всего это точное воздействие на определенные участки молекулы (высокая селективность) плюс сокращение использования токсичных реагентов. Новая технология еще и экономична, поскольку в ее основе упрощенная схема синтеза по сравнению с традиционными методами. К тому же в перспективе появляется возможность создания новых форм известных препаратов.

По мнению разработчиков, их метод найдет применение в производстве современных гормональных препаратов, создании противоопухолевых средств и новых противовоспалительных лекарств. Он применим также и при фармакологических исследованиях.