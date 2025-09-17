Российские ученые улучшили оценку донорских сердец

В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что ученые предложили новый способ оценки состояния донорского сердца во время транспортировки. Разработка использует оптические биомаркеры для неинвазивного и быстрого контроля за жизнеспособностью органа.

© Ferra.ru

Проблема в том, что сердце остается пригодным для пересадки лишь около четырех часов. Часто орган не используют, если время на исходе, даже без точных данных о его состоянии. Новая методика призвана дать более объективную оценку.

В основе подхода лежит свойство кофермента NADH, содержащегося в клетках сердца, светиться под ультрафиолетом. Его концентрация напрямую связана с метаболической активностью тканей и потреблением кислорода.

Исследования на клеточных культурах показали, что уменьшение свечения NADH точно отражает снижение жизнеспособности клеток и появление поврежденных зон. Важно, что метод выявляет проблемы раньше, чем традиционные биохимические анализы.

Это позволяет медикам вовремя заметить ишемическое повреждение и принять решение.