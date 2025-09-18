Найден способ остановить ожирение печени без операции

Международная группа исследователей успешно испытала новый препарат ION224, созданный для борьбы с ожирением печени. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 160 пациентов из США и Пуэрто-Рико с подтвержденным метаболически-ассоциированным стеатогепатитом (MASH) и фиброзом печени.

MASH или неалкогольный стеатогепатит — прогрессирующее заболевание печени, связанное с метаболическими нарушениями, такими как ожирение, сахарный диабет и дислипидемия. Оно развивается, когда в печени накапливается избыточное количество жира — это приводит к воспалению и повреждению печеночных клеток.

Первая группа участников получала препарат в течение 51 недели — раз в месяц, в различных дозировках. Также учитывались данные контрольной группы, которой назначили плацебо.

ION224 действует за счет блокировки фермента DGAT2, отвечающего за образование жировых отложений в печени и связанного с воспалением и повреждением клеток. Согласно полученным данным, улучшение состояния печени наблюдалось у 46% пациентов, получавших 90 мг препарата, и у 59% — при дозе 120 мг. Для сравнения, в группе плацебо положительная динамика отмечалась только у 19% участников.

Особенностью терапии стало то, что положительный эффект достигался независимо от снижения массы тела. По словам ученых, это открывает перспективы для комбинированного лечения с другими препаратами, в том числе с средствами класса GLP-1, такими как Оземпик.

Ученые отмечают, что неалкогольный стеатогепатит является одной из ведущих причин цирроза и трансплантации печени. Исследователи надеются, что в будущем применение ION224 поможет снизить необходимость в таких операциях.