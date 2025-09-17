Какая диета оказалась полезна для здоровья десен

Результаты нового исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты значительно снижает риск развития заболеваний дёсен. Опубликованы все полученные специалистами данные в Журнале пародонтологии.

Изучив образцы 200 пациентов из Биобанка, учёные обнаружили, что у людей, которые строго придерживались средиземноморской диеты, риск развития тяжёлой формы заболевания дёсен был на 65% ниже, чем у тех, кто следовал этой диете минимально. Ещё у них были менее глубокие десневые карманы: 2,83 мм вместо 3,29 мм у тех, кто не соблюдал средиземноморскую диету.

Анализ крови также показал, что участники, которые придерживались средиземноморского рациона, имели низкий уровень маркеров воспаления. При этом у тех, кто ел много красного мяса, вероятность развития тяжёлых заболеваний дёсен оказалась почти в три раза выше, а показатели воспаления были значительно повышены.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.